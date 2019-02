Volg de roll out van de F-35 via de live stream!

Tijdens een feestelijke ceremonie zal op woensdag 30 januari de eerste operationele F-35A voor de Koninklijke Luchtmacht onthult worden in de fabriek van Lockheed Martin in Ft Worth, TX. Met de overdracht van de dit eerste vliegtuig, de F-003, zal de transitie naar de Lightning II formeel van start gaan.

Voorafgaand van de ceremonie zal het beroemde DJ koppel Sunnery James en Ryan Marciano samen met de kapel van de luchtmacht een spetterend optreden verzorgen waarna de formaliteiten zullen beginnen.

De productie van de Nederlandse F-35’s ligt goed op schema. Gedurende een bezoek aan fabriek door delegatie van Onze Luchtmacht zijn verschillende vliegtuigen in diverse stadia van de productie getoond. Vliegtuigen F-003 en F-004 zullen spoedig na de ceremonie vertrekken naar Luke AFB, AZ waar ze gebruikt zullen worden voor het opleiden van F-35 vliegers. Vliegtuigen F-005 t/m F-008 zijn allemaal waargenomen en zullen spoedig volgen. Dat de productie op stoom is werd extra onderstreept door de eerste vlucht van F-006 op maandag 28 januari.

De ceremonie begint om 17:00 en is live te volgen via: http://dragonfli.tv/lmf35nld.html

