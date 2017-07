AIR Café Smart Sensors

Regelmatig organiseert het Innovatiecentrum AIR van de Koninklijke Luchtmacht een z.g. AIR Café. Op 21 juni was het onderwerp ‘Smart Sensors’. Een smart sensor is een apparaat dat na detectie van een input uit een fysieke omgeving met ingebouwde computerfunctionaliteit bepaalde bewerkingen uitvoert op de data en deze vervolgens verstuurt. De ingebouwde combinatie van sensing, processing met een microcomputer en communication bepaalt de mate van intelligentie en de toepassing. Sensoren registreren beeld, geluid, trilling, beweging, temperatuur, lucht, et cetera. Keynote spreker was Prof. Dr. Henk Akkermans van de Universiteit van Tilburg en directeur van World Class Maintenance met als onderwerp ‘Slim is het nieuwe gewoon’. Andere presentaties waren van REshape (Radboud UMC), het NLR en C4ISR. Daarbij kwamen vooral huidige toepassingen van slimme sensoren aan bod. Daarnaast waren er demonstraties van onder andere een eyetracker in een cockpit en een app om militaire verplegers in het veld te helpen met de triage. Vier bedrijven presenteerden hun smart sensor-toepassing in een korte pitch.

