Regio Limburg nu partner van 300 Squadron

Op vrijdag 2 maart hebben de commandant van het 300 (Cougar) Squadron, luitenant-kolonel-vlieger Jorik ter Veer en de voorzitter van de Regio Limburg van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ drs. Jan Meindersma de oorkondes ondertekend, waarmee het partnerschap tussen dit squadron en deze afdeling werd bekrachtigd. Dit gebeurde in de grote hangaar van het squadron op de Vliegbasis Gilze-Rijen, in aanwezigheid van personeel, leden van de KNVOL, genodigden en oud-commandanten van het squadron. De meer dan 5000 leden van de KNVOL dragen de Koninklijke Luchtmacht (KLu) een warm hart toe. Enkele jaren geleden zijn de verschillende regio’s begonnen om meer contact te zoek met Luchtmachtonderdelen. Voor beide kanten zitten daar voordelen aan. Defensie kan daarmee meer inzicht verschaffen in wat er gebeurt en leeft binnen de Luchtmacht. Verder kan Defensie met deze band door middel van sprekers en bezichtigingen gemakkelijker de ‘ambassadeurs’ van de KNVOL aanspreken die op hun beurt weer de rest van de samenleving kunnen bereiken.

De Regio Limburg is daarmee de vijfde afdeling die een partnerschap aangaat met een squadron van de KLu. Eerder gingen voor de Regio Zuid-Holland met 301 (Apache) Squadron, Twente met 313 (F-16) Squadron, Schiphol/Noord-Holland met 860 (NH90) Squadron en Soesterberg met 298 (Chinook) Squadron.

Bijzonder was dat na de ondertekening de leden ook de onthulling van de nieuwe poortwachter – een Cougar natuurlijk – mochten meemaken.

De bijeenkomst werd besloten met een gezellige barbecue.

