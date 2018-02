Ambassadeurs bezoeken DHC-oefening

Uitgenodigd door hun ‘partners’ bezochten op woensdag 21 februari maar liefst 135 leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ (KNVOL) de Vliegbasis Deelen. Daar werd de afgelopen drie weken de oefening ‘HWIC TAC NL 2018’ gehouden, een combinatie van de Helicopter Weapons Instructor Course (HWIC) en de tactische trainingsmodule voor helikoptercrews (TAC). De Regio Zuid-Holland (partner van 301 (Apache) Squadron) was met 40 leden vertegenwoordigd, de Regio Soesterberg (partner van 298 (Chinook) Squadron) met 50 leden en de Regio Limburg (binnenkort partner van 300 (Cougar) Squadron) met 45 leden. Na alle ophef over koeien die op hol sloegen en een miljonair die een juridische procedure wilde beginnen omdat zijn pauwen waren verdwenen – de landelijke journaals werden ermee gehaald – was het des te meer belangrijk dat de ‘ambassadeurs van de Luchtmacht’ met eigen ogen de oefening konden bekijken en uitleg kregen hoe zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de omgeving en waarom bijvoorbeeld laagvliegen noodzakelijk is om als helikoptercrew onder radardreiging te kunnen overleven. Eens te meer bleek hoe belangrijk draagvlak onder de bevolking is en de ruim 5000 leden van de KNVOL kunnen dat bevorderen door hun ervaringen te delen met hun netwerk van familie, vrienden en kennissen.

