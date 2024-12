Presentatie Regio Noord 17-10-2024 door Jan Mennink “Gebroken Vleugels”

Op donderdagavond 17 november hield Jan Mennink uit Hoogeveen een bijzonder gedetailleerde presentatie over de luchtoorlog boven zuidwest Drenthe en noordwest Overijssel. Dit werd gehouden op het vliegveld Hoogeveen in Brasserie “De Spotter”.

De voorbereidingen dateren al uit de jaren 70 en 80 en begonnen min of meer toevalligerwijs in de periode dat hij nog bij de Koninklijke Luchtmacht werkzaam was. Sindsdien sprak hij met veel oud-vliegers en familieleden van omgekomen vliegers. Uiteindelijk mondde dit uit in een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek naar 123 geallieerde vliegtuigbemanningen. De presentatie van deze avond ging over een rampzalig verlopen missie op 29 november 1943 van de 55th Fighter Group US Army Air Force. Deze vloog voornamelijk met de tweemotorige P-38 Lightning, die veelal de bommenwerpers op weg naar Duitsland escorteerden. Al op weg naar de Target Support Sector werden ze boven noordoost Nederland onderschept door Duitse jagers en ontstonden er zware luchtgevechten. Op diverse plaatsen (omgeving Emmen, Hoogeveen, Koekange/Meppel, Omgeving Sint-Jansklooster, ten oosten van Marken en noordwest Frankrijk) verloor de 55th op die dag 7 vliegers. Twee werden uiteindelijk krijgsgevangen (POW), Twee werden als vermist opgegeven (MIA) en drie hebben het niet overleefd (KIA). Het leven en lot van deze vliegers is door Jan Mennink onderzocht. Hier werd diep op ingegaan. Zelfs heeft hij in Duitse archieven ontdekt wie de piloten waren, die de luchtgevechten aangingen en verantwoordelijk worden geacht voor de fatale afloop. Toen de oorlog voorbij was werd de trieste balans opgemaakt van de 55th FG: 605 missies in de operationele periode van 15 okt. 1943 tot 21 april 1945. De verliezen waren groot: 585 toestellen vernietigd. Hierbij kwamen 91 piloten (veelal twintigers) om het leven. Een monument bij het NS Station in Hoogeveen herinnerd nog aan de dodelijke crash van 2Lt. Albert A. Albino van het 38 Fighter Squadron op die plek op 29 november 1949. Na afloop wachtte de heer Mennink een warm applaus en kreeg hij namens KNVOL-Noord van onze voorzitter Anton den Drijver een dankwoord met bijbehorend presentje. Er werd nog onder het genot van een hapje en een drankje lang nagepraat over dit onderwerp.

Tekst en Foto’s Jan Veldkamp tenzij anders vermeld