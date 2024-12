OL 6-2024 is uit!

Briefing 4

Niet praten, maar doen

Binnenland 5

Buitenland 7

Halve eeuw Turkse Phantoms 10

De F-4 Phantom is in 2024 50 jaar in dienst bij de Türk Hava Kuvvetleri. Dat vierde de Turkse luchtmacht midden november op en rond de vliegbasis Eskişehir.

Foto: Kees van der Mark

Nieuwe combat leaders op Leeuwarden 12

Zes maanden lang leidde de luchtmacht een nieuwe groep Belgische, Nederlandse en Noorse

wapeninstructeurs op. Wie slaagt, mag de felbegeerde patch dragen.

Foto: Gert Kromhout

Sirio 24 20

De Spaanse luchtmacht oefent jaarlijks groots vanaf Gando op de Canarische Eilanden. In 2024 was het tijd voor Sirio, de nationale variant van de oefening.

Poster 24

Tijdens de viering van het 50-jarige jubileum van de Phantom in Turkse dienst vliegt een

F-4E-2020 Terminator in de omgeving van thuisbasis Eskişehir.

Herdenken en behouden 27

Nederland heeft verrassend veel luchtwaardig militair historisch erfgoed. Een flink deel daarvan vliegt bij de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht.

Foto: Frank Crebas

Operaties buiten de landsgrenzen 32

In deel 2 over 45 jaar F-16 bij de KLu aandacht voor de vele tienduizenden uren die het type tijdens oefeningen, trainingen en operaties in het buitenland vliegt.

Foto: Kees van der Mark

Vliegend verleden 38

De vorige Onze Luchtmacht stond stil bij het afscheid van de F-16. In dit nummer kijken we 40 jaar terug in de tijd toen de F-104G Starfighter bij de KLu afzwaaide.

Foto: Rolf Flinzner

Column Peter Wijninga 40

Gevraagd: reservisten!

Netherlands Air Cadets 41

Ben je tussen de 13 en 20 en geïnteresseerd in de Koninklijke Luchtmacht? Kijk dan wat de jongerenafdeling van de KNVOL jou biedt.

Verenigingsnieuws 42

Omslagfoto

Deze Noorse F-35 maakte dit najaar deel uit van het internationale WIC-gezelschap op Vliegbasis Leeuwarden. Foto: Kees van der Mark. Foto links: Alex Knoops. Foto rechts: Pieter Davids