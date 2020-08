Twee nieuwe F-35’s afgeleverd

Op dinsdag 14 juli landden twee nieuwe F-35A Lightning II’s voor de Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Leeuwarden. Beide toestellen, met staartnummers F-011 en F-012 (bouwnummers AN-11 en AN-12), zouden eigenlijk afgelopen voorjaar al naar de Friese basis komen, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. In de Final Assembly and Check-Out (FACO)-faciliteit in het Noord-Italiaanse Cameri, waar de Nederlandse F-35’s vanaf het negende toestel worden gebouwd, heeft de productie door Covid-19 vertraging opgelopen. Bovendien was het uitvoeren van testvluchten enkele maanden opgeschort door de lockdown en quarantainemaatregelen van het Zuid-Europese land. Die testvluchten worden uitgevoerd door Amerikaanse vliegers van Lockheed Martin, die uiteindelijk met de Gulfstream van 334 Squadron naar Cameri zijn gereisd. Daar maakte de F-011 op 15 juni de eerste van een reeks testvluchten, gevolgd door de F-012 op 18 juni. Na afronding van het testprogramma en de formele overdracht maakten beide toestellen de ferryvlucht van Cameri naar Leeuwarden gezamenlijk, waarmee het aantal F-35’s op Leeuwarden op vier kwam. Het eerste toestel (F-009) kwam op 31 oktober vorig jaar aan op Leeuwarden, gevolgd door de F-010 op 16 december. Volgens schema levert de FACO jaarlijks acht toestellen aan de KLu. Defensie liet weten dat het door de vertraging onzeker is of alle voor dit jaar geplande F-35’s nog voor het einde van het jaar geleverd kunnen worden. Wellicht dat één of meerdere toestellen begin volgend jaar op Leeuwarden arriveren. De twee vliegtuigen die nu zijn geleverd, doorlopen op Leeuwarden eerst een reeks inspecties en tests, waarna ze gaan deelnemen aan de dagelijkse trainingsvluchten.

Tekst en foto’s: Kees van der Mark