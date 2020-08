Vliegtuigen uit depot NMM tijdelijk buiten te zien

Van 12 augustus tot 18 augustus 2020 toont het Nationaal Militair Museum (NMM) een flink aantal kisten die normaal zijn opgeslagen in het depot. Het gaat om de volgende toestellen:

F-86 K,

NF-5B,

F-4 Phantom,

Fokker S.14,

Grumman Tracker,

Hawker Hunter,

Thunderflash,

T-37,

F-104 Starfighter dual.

Ze staan op het buitenterrein en zijn daardoor goed te fotograferen. Dit terrein is tijdens de openingstijden van het museum vrij toegankelijk.

Onderhoud

Eens in de zoveel tijd vervangt het museum de verlichting in het depot. Het museum grijpt deze reguliere vervanging aan om de huidige TL-balken in te ruilen voor zuinigere LED-lampen. Het plafond is erg hoog waardoor een hoogwerker nodig is om de lampen te vervangen. De vliegtuigen gaan naar buiten om ruimte te maken voor de hoogwerker.

Een uitgebreid verhaal over het NMM verschijnt binnenkort in Onze Luchtmacht.

Tekst: Pieter Davids

Foto: Frank Crebas