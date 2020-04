Toch een beetje feest bij 298 Squadron

Op donderdag 16 april zou het 298 Squadron met onder meer een reünie op feestelijke wijze het 75-jarig bestaan vieren. Het coronavirus gooide echter roet in het eten en het feest moest voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Squadroncommandant luitenant-kolonel-vlieger Niels van den Berg wilde echter niet wachten met het verspreiden van het speciale jubileumboek en overhandigde daarom op deze datum het eerste exemplaar aan commodore-vlieger Robert Adang, commandant van het Defense Helikopter Commando. Dat vond plaats op het platform voor de hangaars van het squadron, terwijl de triple six, de Chinook D-666 in jubileumbeschildering, voor een juiste achtergrond zorgde. Een bijzonder gebaar van de leiding was ook dat de leden van het squadron een exemplaar van het boek thuisbezorgd kregen, samen met een flesje wijn, een feestelijke brief en een reep chocola. Want geheel in overeenstemming met de landelijke richtlijn om zoveel mogelijk thuis te blijven, was slechts een minimale bezetting aanwezig op het squadron.

