Primeur voor de Regio Zuid-Holland: Digitale regioavond

Omdat natuurlijk ook voor de KNVOL alle verenigingsbijeenkomsten voorlopig door het coronavirus zijn stilgelegd ging het bestuur van de Regio Zuid-Holland onder leiding van voorzitter Marianne Vring op zoek naar een andere manier om contact te houden en haar leden van informatie over de Koninklijke Luchtmacht te voorzien. Die manier werd gevonden in een digitale bijeenkomst, waarbij de leden via hun computerscherm een spreker konden horen en zien en vragen stellen.

Dankzij de goede contacten had zij luitenant-kolonel-vlieger Jorrit de Gruijter, commandant van het 336 (Hercules) Squadron, bereid gevonden op proef in de avond van 11 mei een videopresentatie te verzorgen voor een 30-tal leden met als titel: ‘De luchtmacht en corona’.

Na een meer algemeen overzicht van de inspanningen van Defensie ging de overste in op de (hoofd)taken van de Luchtmacht, in het bijzonder met het oog op het coronavirus.

Zo liet hij onder meer zien hoe de cabine van een C-130 nu is aangepast. “Die is helemaal coronaproofgemaakt, de stoeltjes zijn voorzien van plastic zodat ze minder snel besmet raken. In het midden kunnen drie patiënten vervoerd worden die niet beademd hoeven te worden en eentje die dat wel nodig heeft. Net voor het kritiek werd hebben we deze capaciteit ontwikkeld samen met de afdeling gezondheidszorg van de Luchtmacht en de MLA (Militaire Luchtvaart Autoriteit) heeft dat goedgekeurd. Dat proces heeft nog geen twee weken geduurd! Dat ging dus heel erg snel, want we waren namelijk bezorgd: wat nou als een militair in een missiegebied aan de beademing moet en daar niet de zorg kan krijgen die hij nodig heeft? Dan moeten we die ophalen en al aan boord kunnen beademen. Ook de zorg van de crews om zelf besmet te raken hebben we kunnen wegnemen door mensen in beschermende pakken te kunnen hijsen als dat nodig was en goedgekeurde schoonmaakmiddelen (belangrijk in de veiligheidsbewuste luchtvaart) te gebruiken. We hebben daar veel van geleerd.”