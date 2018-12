Regio Deelen partner van 312 Squadron

Op maandag 3 december hebben de commandant van het 312 (F-16) Squadron, luitenant-kolonel-vlieger Michaël van der Steeg en de voorzitter van de Regio Deelen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ drs. Jan van Gent de oorkondes ondertekend, waarmee het partnerschap tussen dit squadron en deze afdeling werd bekrachtigd. Dit gebeurde in hangaar VIII op de Vliegbasis Volkel, in aanwezigheid van personeel en 35 leden van de Regio Deelen. Zoals bekend dragen de meer dan 5000 leden van de KNVOL de Koninklijke Luchtmacht (KLu) een warm hart toe. Enkele jaren geleden zijn de verschillende regio’s begonnen om meer contact te zoek met Luchtmachtonderdelen, zeker indien zij in hun regio geen vliegbasis meer hebben. Voor beide kanten zitten daar voordelen aan. Defensie kan daarmee meer inzicht verschaffen in wat er gebeurt en leeft binnen de Luchtmacht. Verder kan Defensie met deze band door middel van sprekers en excursies gemakkelijker de ‘ambassadeurs’ van de KNVOL aanspreken die op hun beurt weer anderen in de samenleving kunnen bereiken.

De Regio Deelen is daarmee de zesde afdeling die een partnerschap aangaat met een squadron van de KLu. Eerder gingen voor de Regio Zuid-Holland met 301 (Apache) Squadron, Twente met 313 (F-16) Squadron, Schiphol/Noord-Holland met 860 (NH90) Squadron, Soesterberg met 298 (Chinook) Squadron en Limburg met 300 (Cougar) Squadron.

De ondertekening van de oorkondes door de commandant van het 312 (F-16) Squadron, luitenant-kolonel-vlieger Michaël van der Steeg en de voorzitter van de Regio Deelen drs. Jan van Gent.

Eerder op de dag hadden de leden van de Regio Deelen een bezoek gebracht aan de traditiekamer ‘Typhoon’ en…

… het restauratieproject van de F-104G Starfighter D-8114 in de oude Duitse hangaar.

Buiten kon de F-16BM J-882 worden bekeken die weliswaar van een jubileumbeschildering met ’65 jaar 313 Sqn’ is voorzien maar toch echt tot de inventaris van 312 Sqn behoort.

Een groepsfoto met alle betrokkenen kan natuurlijk niet ontbreken.

De dag werd besloten met een hapje en een drankje in de crewroom, waarbij voorzitter Jan van Gent het KNVOL-schildje onder meer overhandigde aan de commandant van de vliegbasis, kolonel-vlieger Rob van den Heuvel…

… terwijl de commandant van 312 Squadron een fraaie ingelijste tekening aanbood van een F-16 van zijn squadron.