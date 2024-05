Teuge bedankt NL Air Cadets

Foto: Thiemen Schuit

Zo bedankte vliegschoolhouder, -instructeur en zweefvliegtuig-sleper Bert van de Bunte onze NLAC na een geslaagde zweefvlieg driedaagse. In een prachtige sleep kwam deze tekst achter de hangaars tevoorschijn toen Air cadets en hun ouders net aan het sluitingsbuffet wilde beginnen. De Hemelvaartsdagen waren schitterend voor een 16-tal jonge enthousiastelingen die allemaal een baan ambiëren in de luchtvaart, in het bijzonder de militaire luchtvaart bij de Koninklijke Luchtmacht.

Boogtenten en ontbering

Om de toekomstige luchtmachters in de juiste mindset te brengen was er gekozen om heuse militaire boogtenten en veldbedden te gebruiken voor legering-onderkomen. In het clubhuis kon er gedoucht worden en bevond zicht de ‘natte groep’. Het was drie dagen fantastisch weer en ‘s nachts nog steeds rond 10 graden celsius maar sommigen gaven bij navraag aan dat de kou hun grootste ontbering was geweest. Een van de dames Air cadets (Quinty) had daar al snel wat op gevonden. Het kampvuur van de avond opnieuw ontsteken en je lekker warmen bij de vlammetjes……

Zweefvliegen en Ballonvaarten

Als zeer gewenst verondersteld mag de jeugd goed bezig gehouden worden en dat lukte in dit kamp maar al te goed. Na binnenkomst op woensdag volgde al snel de ochtendbriefing in het clubhuis van de Zweefvliegclub Teuge (ZVT) waarna het vliegbedrijf gestart kon worden. Alle Air Cadets maakte de eerste vliegdag al 3 starts. Er waren 3 vliegtuigen beschikbaar die afwisselend gelierd en gesleept werden. Kolonel Eric was speciaal bijgesprongen met de ASK21 van de KMA Cadetten Zweefvliegvereniging. Hij werd geassisteerd door oude bekenden van de militaire Zweefvliegclub de Peel.

Vroeg in de avond arriveerde ballonpiloot Maikel met de KLu-balloncrew op Teuge. De nieuwe Air Cadets waren die avond ingedeeld voor een vaart vanaf Teuge. Vanwege de Noord-Zuid-stroming die dag werd uitgeweken naar een opstijg locatie meer Oostwaarts nabij Deventer. Acht Air Cadets gingen daarop al snel airborne en werden verderop bij Warnsveld traditioneel gedoopt en op kinderchampagne getrakteerd door de balloncrew. Een geweldige ervaring voor onze nieuwkomers.



Wat deed jij dit jaar met Hemelvaart?

Na een enigszins onrustig nachtje in de boogtenten was het voor de andere 8 Air Cadets om 04.30 uur reveille…..de hemelse ochtendvaart stond gepland en de crew belde over het zicht op EHEH. Wat was het geval ? Grondmist openbaarde zich en ook op Teuge kwam die mist rond zonsopgang snel opgang. Op landingsbaan 08-28 werd de heteluchtballon rap opgebouwd en werd ‘dauwvaren’ een belevenis op zich. Zonder wind stegen de jongelui op boven Teuge en bleven daar…….het uitzicht met de opkomende zon was adembenemend, de kerktoren van Twello stak netjes door de mistlaag heen en ook de HNK-toren van Apeldoorn was in de verte goed zichtbaar. De landing van piloot Maikel was er weer 1 uit of volgens het boekje en daarna kon het teamwork weer beginnen; het bergen en inpakken van mand en ballon ! De kersverse baronnen kregen de titel mee ; ‘’van Teuge tot Twello’’. Hun dag kon niet meer stuk toen ze aansloten om dag 2 van het zweefvliegen te gaan meemaken. De adrenaline die de jongens Hemelvaart 2023 in hun bloed hadden werd op het einde van de dag ook nog even gebruikt voor een fysieke prikkel ! Morris, Dejan, Philip, Lars, David, Thijs, Cas, Cles en Sverre renden nog even een rondje strip van zo’n 3,5 km en kwamen zich netjes bij de dienstdoend sportinstructeur afmelden voor de nachtrust. Bravo !

Dag 3, ‘‘ik voel een gevoel van rouw in me opkomen’’

Aan alles komt (helaas) een einde. Ook aan dit eerste (uitbestede) zweefvliegkamp op Teuge. We kunnen terugkijken op een goedgeorganiseerd kamp waarbij het aan werkelijk niets ontbrak; aldus Jasper die lid is van de ZCT en een thuiswedstrijd speelde. Hij mocht samen met Thijs en Dejan het hardste lopen met ophalen en gereed stellen van de vliegtuigen omdat zij daarvoor al verzekerd waren via de KNVvL. Ook onze vier meiden beviel het allemaal prima en willen komend kamp weer van de partij zijn. Grote dank gaat uit naar Bert en zijn vliegers/instructeurs en het ondersteunend team van ZCT met Miranda, Djulita, Ron, Dirk en al die andere vrijwilligers. Wat een geweldig team heeft ons deze drie mooie vliegdagen verwend !!!

De volgende zweefvlieg activiteit is op donderdag 11 juli bij de Amsterdamse Zweefvliegclub te Soesterberg. Air cadets die niet deel konden nemen aan het Teuge-kamp krijgen voorrang bij inschrijving. Je kunt je hiervoor nu al aanmelden via NLAC@onzeluchtmacht.nl

