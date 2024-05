Op 19 april j.l. is de Verenigingsraad weer bij elkaar gekomen. Er werd met het Landelijk Bestuur gesproken over een flink aantal lopende zaken en o.a. over het Strategisch Plan 2024-2028 en de Doelstellingen 2024. Deze onderwerpen komen ook aan de orde tijdens de ALV op 16 mei (aanmelden kan nog tot 8 mei!). Tevens gaven de regiovoorzitters een update van de, in het algemeen, positieve stand van zaken in hun regio.

