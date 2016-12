F-35 met het serial F-002 heeft op 25 oktober jl. 500 vlieguren als eerste Nederlandse Lightning II geklokt. Dit gebeurde tijdens een sortie die gevlogen werd vanaf de thuisbasis Edwards AFB. De F-002 maakte op 1 augustus 2013 haar eerste vlucht vlucht vanaf Ft Worth in Texas en is na de overdracht aan Nederland ingezet voor de opleiding van grondpersoneel en vliegers en later voor operationele tests. De F-002 onderscheid zich ten opzichte van de andere Nederlandse F-35, de F-001, door een data acquisition pod die de kist mee kan dragen tijdens test vluchten in één van de weapon bay’s. Deze pod slaat gedetailleerde test data op die na de vlucht nauwkeurig geanalyseerd kan worden door luchtmachters en medewerkers van het NLR.

Dat de F-002 na ruim 3 jaar al de 500 uurs mijlpaal heeft gehaald onderstreept de betrouwbaarheid van het vliegtuig. Het vliegtuig heeft na aflevering ook geruime tijd aan de kant gestaan nadat het, als tweede F-35, door depot onthoud is gegaan op het grote onderhoudscentrum Ogden, onderdeel van Hill AFB, Utah. Tijdens dit depot onderhoud is de kist naar de laatste standaard gebracht. Inmiddels is dit ook met de F-001 gebeurd nadat deze terug gekeerd is na het deployment aan Nederland.

Foto’s: 323 TES & Frank Crebas

500 uur voor de F-002