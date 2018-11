Cougar op Maastricht- Aachen Airport

De KNVOL Regio Limburg heeft samen met haar partner het 300 Cougar squadron van het Defensie Helikopter Commando (DHC) het initiatief genomen om de Netherlands Air Cadets en de Koninklijke Luchtmacht te promoten bij de leerlingen van het Aviation Competence Centre (ACC) te Maastricht. Doel van de bijeenkomst is leerlingen luchtvaarttechniek van het ACC te informeren over – en enthousiast te maken voor en loopbaan bij de KLu. Op 6 november was het zover. Onder stralende hemel en grote belangstelling landde om 10.15 uur de Cougar met de crew van 300 Squadron. Het ochtendprogramma bestond verder uit twee presentaties. De voorzitter van de KNVOL gaf een presentatie over de vereniging met nadruk op de Netherlands Air Cadets (NLAC), immers het merendeel van het publiek van ruim 140 personen bestond uit leerlingen van het ACC. Daarna gaf een technisch officier van het 300 Squadron een presentatie over het veelzijdige beroep van vliegtuigmonteur bij het DHC/300 Squadron. Na de lunch volgde in groepen een uitgebreide bezichtiging en uitleg bij de Cougar. De crew gaf antwoord op de vele vragen over hun specifieke specialismen zoals helikoptermonteur, vlieger en loadmaster. Veel leerlingen gaven aan graag bij de KLu te willen werken. Nu nog binnenhalen. Na een succesvolle dag koos de Cougar rond 14.45 uur weer het luchtruim om huiswaarts te keren naar de Vliegbasis Gilze-Rijen.