FlaRakGrp 61 onder bevel DGLC

In aanwezigheid van twee ministers van Defensie, de Nederlandse drs. Ank Bijleveld en de Duitse Dr. Ursula von der Leyen, is op 4 april op de Luitenant-generaal Bestkazerne (de voormalige Luchtmachtbasis De Peel) de Duitse Flugabwehrraketengruppe 61 onder bevel gesteld van het Nederlandse Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC). Commandant van het DGLC is Luchtmachtkolonel Jan Blom. FlaRakGrp 61 bestaat uit ongeveer 300 militairen en beschikt over radargeleide kanon- en raketsystemen voor vliegtuig- en projectielbestrijding op de korte afstand. De Duitse eenheid blijft gehuisvest in Todendorf, Duitsland. Wel versterken Duitse collega’s de staf, het kenniscentrum en de opleidingseenheid van het DGLC. “De versteviging van de samenwerking kan niet op een beter moment komen. Overal om ons heen bezigen partijen steeds stevigere taal en breiden ze hun arsenalen uit. Dit Defensiepact is de enige manier om ons te beschermen tegen dreigingen als de toegenomen beschikbaarheid van bemande én onbemande vliegtuigen en explosieve projectielen. Te lang hebben Europese landen hiervoor op anderen vertrouwd. Het is tijd om ons lot in eigen handen te nemen,” zo zei minister Bijleveld in haar toespraak. Minister Von der Leyen sprak over het vervolg van een speciaal succesverhaal: “Wat in 1995 begon met de vorming van een Duits-Nederlands legerkorps is inmiddels verworden tot een ongeëvenaarde Defensiesamenwerking. We zijn van samenwerking naar integratie gegaan.” Zij sprak haar waardering uit voor het vertrouwen dat Nederland hiermee had getoond in de democratische ontwikkeling van haar land, ondanks de ervaring van de Tweede Wereldoorlog.

