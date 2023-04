België draagt QRA-taken weer over aan Nederland

De zogenoemde Quick Reaction Alert (QRA) is vanaf vandaag weer in Nederlandse handen. Dit houdt in dat F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht de komende maanden worden ingezet voor de bewaking van het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg.

Nederland en België nemen deze taak afwisselend voor een aantal maanden op zich. De afgelopen maanden was de QRA in Belgische handen. Voor deze taak staan permanent 2 jachtvliegtuigen klaar. Vanwege de korte waarschuwingstijd kunnen ze binnen enkele minuten opstijgen en een ongeïdentificeerd toestel onderscheppen.

De Nederlandse toestellen vliegen vanaf Vliegbasis Volkel. Zij worden aangestuurd door het Air Operation Control Station in Nieuw-Milligen. Als dit systeem een vliegtuig ziet dat zonder toestemming het luchtruim betreedt, wordt de QRA gealarmeerd.

Tekst: Koninklijke Luchtmacht.

Foto’s: KNVOL/Frank Crebas