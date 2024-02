OL 2024-01 is uit!

Briefing 4

Een nieuw jaar vol goede hoop

Binnenland 5

Buitenland 7

Grizzly’s los op nieuwe Chinook 10

Na de nodige vertragingen is 298 Squadron sinds 31 december full operational capable op de nieuwe CH-47F MYII CAAS Chinook.

Foto: Kees van der Mark

Kiek de KLu 16

De eerste van twee rubrieken Kiek de KLu in deze uitgave. Op deze pagina’s staan de beste inzendingen die in december binnenkwamen.

Vliegend Verleden 18

Na een bestaan van bijna 52 jaar viel in 2004 het doek voor 315 Squadron. Mat Herben kijkt terug op de geschiedenis van deze eenheid.

Foto: Mat Herben

Kiek de KLu 16

Vliegen in het donker is een belangrijke vaardigheid voor vliegers. Daarom nog één keer een reportage over avondvliegen met de F-16.

Poster 24

AH-64D Q-01 van 301 Squadron tijdens een oefenvlucht op een winterse Oirschotse Heide.

Elephant walk 27

In de rij van ‘laatste keren’ van de F-16 kreeg 312 Squadron op 8 december veertien F-16’s in de benen voor een elephant walk.

Foto: Frank Crebas

Een leven in het teken van de luchtvaart 30

Door wat hij meemaakt in WO II wil Hans Vandermeer vlieger worden. Dat lukt hem en in de jaren 50 vliegt hij Thunderjets vanaf Volkel.

Kiek de KLu 34

De tweede keer Kiek de KLu in deze uitgave, maar nu met de uitslag van de fotowedstrijd.

Apache Delta uitgevlogen 36

Na bijna een kwart eeuw in dienst van de luchtmacht en vele uitzendingen viel op 5 februari het doek voor de AH-64D Apache.

Foto: Kees van der Mark



Column Patrick Bolder 41

De verander(en)de wereldorde

Netherlands Air Cadets 42

Ben je tussen de 13 en 20 en geïnteresseerd in de Koninklijke Luchtmacht? Kijk dan wat de jongerenafdeling van de KNVOL jou biedt.

Verenigingsnieuws 43

Omslagfoto: Een haast buitenaards aandoende F-16-vlieger is klaar voor een avondmissie. Omslagfoto: Frank Crebas.

Foto: Kees van der Mark