ALV Uitgesteld

Gelet op de ontwikkelingen en adviezen als gevolg van het COVID-19 virus en de verwachting dat dit nog wel even zal aanhouden, heeft het Landelijk Bestuur besloten de Algemene Ledenvergadering 2020, die gepland stond voor 15 mei a.s te verschuiven naar een latere datum. Uiteraard is nu nog niet te voorspellen wanneer dat zal zijn.

Voor nu wenst het bestuur u veel sterkte en gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Drs. A.A.H. (Tom) de Bok

Commodore bd

Voorzitter Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’