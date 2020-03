Close Air Support (CAS)

Van maandag 17 tot en met donderdag 20 februari oefenden de Koninklijke Lucht- en Landmacht gezamenlijk ten behoeve van Close Air Support-opleidingen. De vliegbewegingen vonden tussen 15.00 en 22.00 uur plaats boven oefenterrein de Marnewaard.

Tijdens deze oefeningen trainden Joint Terminal Attack Controllers samen met F-16- en F-35-jachtvliegersClose Air Support. De JTAC’s geven vanaf de grond aanwijzingen aan de vliegers over de precieze locatie van de aan te vallen doelen. Het is noodzakelijk om deze samenwerking in praktijksituaties te beoefenen. Hiertoe vinden in het jaar verschillende oefeningen plaats in het luchtruim boven Nederland. Boven het militaire oefenterrein de Marnewaard geldt een minimum vlieghoogte van 250 voet (75 meter).

Op de eerste foto de F-35A F-010 aan het begin van een avondmissie. De tweede foto toont de twee eerste F-35A’s waarover de KLu nu op Leeuwarden beschikt na terugkomst van een CAS-missie.

Gerelateerd