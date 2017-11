Verkoop F-16’s aan Jordanië

Met de toekomstige transitie van de F-16 naar de F-35 worden er door de Koninklijke Luchtmacht (KLu) al langere tijd overbodige F-16 buiten dienst gesteld, afgestoten en verkocht. Afhankelijk van de ‘uren’ die op de betreffende F-16’s zitten waren deze nog geschikt voor verkoop. In het verleden heeft Chili reeds 37 toestellen van de KLu overgenomen in de periodes 2006/2007 en 2010/2011. Dit waren zowel AM-als BM-modellen. Voor trainingsdoeleinden heeft Jordanië in 2009 zes BM-modellen overgenomen. In 2013 heeft Jordanië koopovereenkomst gesloten met Nederland voor de aanschaf van nog 15 toestellen. De afgelopen weken zijn de betreffende toestellen geprepareerd voor de overdracht naar de Royal Jordanian Air Force. Hierbij werden de Nederlandse markeringen verwijderd en vervangen voor Jordaanse. Ook werd er een software-update uitgevoerd zodat ze voldoen aan de eisen van de Jordaanse luchtmacht.

Op 25 oktober vertrokken vanaf vliegbasis Volkel de eerste 6 toestellen, 1 BM- en 5 AM-modellen, via Aviaino Air Base (Italië) en Araxos Air Base (Griekenland) naar hun nieuwe thuisbasis, Al-Azraq / Muwaffaq Salti Air Base in Jordanië. Later dit jaar zullen de resterende toestellen worden overgedragen aan de Royal Jordanian Air Force.

Tekst & foto’s: Niels Hoogenboom