Host Nation Support voor US Army

Het Amerikaanse leger (US Army) heeft tot 20 november de tijd om haar 10th Combat Aviation Brigade (10 CAV) uit Europa terug te trekken. De 1st Air Cavalry Brigade neemt haar plaats in. Afgelopen week echter werden alle helikopters van de 10 CAV al vanuit verschillende plekken in Europa via de Lucius D. Clay Kaserne in Duitsland (tot 2012 bekend als Wiesbaden Army Airfield) en Vliegbasis Eindhoven naar de haven van Rotterdam gevlogen. De helikopters blijven daar in opslag totdat ze binnenkort per boot naar Amerika worden gebracht.

Vliegbasis Eindhoven was tussen 23 en 30 oktober het einddoel van het eerste gedeelte van een reis terug naar Amerika voor de bemanningen van zo’n 50 US Army helikopters van de 10 CAV. De helikopterbemanningen van de CH-47F Chinook, U(H)H-60L/M Black Hawk, AH-64D/E Apache landden hun toestellen op de Noord-Brabantse vliegbasis om bij te tanken. Soms ook om te overnachten voor de volgende etappe van de reis, de haven van Rotterdam. Nederland leverde op deze manier zogenaamde Host Nation Support: leden van de NAVO helpen elkaar bij operaties op elkaars grondgebied. In dit geval verzorgde Nederland die rol dus voor Amerika.

Logistiek

Nederland biedt de NAVO uitstekende logistieke faciliteiten om de troepenverplaatsing mogelijk te maken. Vliegbasis Eindhoven is hiervoor ideaal omdat het als transportbasis de noodzakelijke snelheid in afhandeling van de helikopters kan bieden. Daarnaast heeft de vliegbasis, mede vanwege het civiele medegebruik, ruime openstellingstijden waardoor zij flexibel kan omgaan met eventuele vertragingen in geval van veranderende weersomstandigheden.

De helikopters die op de Vliegbasis Eindhoven werden bijgetankt, vertrokken dezelfde of de volgende dag naar een afgebakend en bewaakt tijdelijk militair terrein in de Rotterdamse haven. Daar worden de helikopters ingescheept om per boot naar Amerika te worden vervoerd. Gedurende de komende weken worden ook de voertuigen en het andere materieel van de brigade naar Rotterdam vervoerd. Het vertrek van de complete brigade is gepland op 20 november 2017.

Atlantic Resolve Mission

De 10 CAV is onderdeel van de zogenaamde 10th Mountain Division. Deze divisie is gestationeerd op Fort Drum, vlakbij New York. Een woordvoerder van de divisie licht over hun deployment in Europa als volgt toe: “Wij waren negen maanden gelegerd op verschillende plaatsen in Europa, onder andere in Illesheim en Katterbach (Duitsland), Lielvarde (Letland), Powidz (Polen) en op Mihail Kogalniceanu Air Base (Roemenië). We hebben de US Army Atlantic Resolve Mission in Europa ondersteund met de bedoeling buitenlandse agressie te ontmoedigen en de vrede en stabiliteit in deze regio te bevorderen. Daarnaast hebben we onze procedures met onze Europese bondgenoten gedeeld en beoefend.” De missie wordt sinds april 2014 voortdurend uitgevoerd.

Terwijl de 10 CAV zich uit Europa terugtrok, kwam de 1st Air Cavalry Brigade aan in Zeebrugge om de 10 CAV te vervangen. De bijna 80 helikopters van deze op Fort Hood, Texas, gelegerde eenheid vlogen van de Belgische haven naar Chièvres Air Base (België). Van daaruit verspreidden ze zich verder, naar dezelfde locaties van waaruit de 10 CAV dit jaar opereerde. Het overige materieel volgt daarna

Tekst: Mike Schoenmaker