Voorzorgslanding Apache

Op 13 november rond 19.00 heeft een Apache van het Defensie Helikopter Commando bliksemdraden van een hoogspanningslijn geraakt en daarmee 25,000 huishoudens in het donker gezet. De helikopter was samen met nog 3 helikopters bezig met een laagvliegoefening in het kader van de oefening Decisive Thunder 2017. De piloten hebben een veilige voorzorgslanding gemaakt in een nabijgelegen weiland. Hier is de helikopter gedurende de nacht blijven staan. In de loop van de nacht is de stroomvoorziening hersteld.

De volgende ochtend is het onderzoek naar dit incident gestart en wordt de helikopter waarschijnlijk zo snel mogelijk terug gebracht naar de thuisbasis Gilze-Rijen.

In 2007 deed zich een vergelijkbaar incident voor in de Bommelerwaard waarbij 50.000 families twee dagen zonder stroom hebben gezeten.

Tekst en foto: Anno Gravemaker