Onze Luchtmacht 2-2025 is uit!

Een greep uit de inhoud

Omslagfoto

Een E-3A AWACS van de NAVO tijdens een patrouillevlucht aan de NAVO-oostgrens. Foto: Ben Gorski. Inzet links: CLV Pardubice. Inzet rechts: uit collectie Rudi Venema

Patrouilleren langs de oostgrens

Bij de geïntensiveerde luchtbewaking langs de NAVO-oostgrens speelt de AWACS-vloot op Geilenkirchen een belangrijke rol. Onze Luchtmacht vloog een missie mee.

Foto: Ben Gorski

Woestijn-Grizzly’s

De Nederlandse Task Force Lion ondersteunde vanaf Al Asad Air Base met drie Chinooks een jaar lang de NAVO-missie in Irak en de Amerikaans geleide Operation Inherent Resolve.

Foto: sergeant-majoor Cristian Schrik



Van ‘zero’ tot ‘hero’

De training van Tsjechische luchtmachtvliegers gebeurt door het civiele CLV Pardubice, dat zelfs zijn zinnen heeft gezet op een F-35-trainingscentrum voor NAVO-landen.

Foto: CLV Pardubice



Ledenartikel

Na diverse trips in historische vliegtuigen komt in september 2023 de droom van KNVOL-lid Rudi Venema uit. Hij kan meevliegen in een Spitfire.

Foto: uit collectie Rudi Venema

Turbulente tijden

Als hoofd van de permanente Nederlandse militaire vertegenwoordiging bij de NAVO ziet luitenant-generaal Dick van Ingen van dichtbij de omslag die het bondgenootschap doormaakt.

Foto: kapitein Joris van Duin