Aanloop naar Algemene Ledenvergadering

Aanstaande 23 mei is op de Luitenantgeneraal Best Kazerne (voormalig vliegbasis De Peel) de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging ‘Onze Luchtmacht’. We zijn dan te gast van het Defensie Grondgebonden Luchtvededigings Commando. Een mooie organisatie met een bijzondere en belangrijke taak!

In de voorbereiding daarnaartoe is op vrijdag 18 april de Verenigingsraad bijeengekomen en op woensdag 23 april de Algemene Raad. Twee heel waardevolle bijeenkomsten om met elkaar de stand van zaken binnen de Vereniging grondig door te nemen en aan elkaar uit te leggen.

Verder was Algemene Raad extra speciaal. Enerzijds omdat voor het eerst ‘Young LuMaRa’ (Luchtmacht Raad) als gast deelnam. Anderzijds vanwege het afscheid van Kolonel Carlo Mekes als vaste deelnemer namens de staf Commando Luchtstrijdkrachten aan de Raad. Dank voor al zijn steun en die van zijn afdeling naar de Vereniging!

PS: Ben je lid van de KNVOL, je kunt je nog tot 9 mei opgeven voor de Algemene Ledenvergadering.