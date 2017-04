Onze Luchtmacht nummer 2 is uit!

In het tweede nummer van het jaar kunt u lezen over:

Briefing

Een nieuw kabinet: nieuwe ronden nieuwe kansen?



CONUS en Red Flag

De Luchtmacht wil dit jaar de lacunes in de capaciteiten weer aanvullen, onder meer met oefeningen in de VS.



100 jaar MLD, deel 1

De Marine Luchtvaartdienst werd op 21 augustus 1917 opgericht toen het vliegkamp De Mok op Texel in dienst werd gesteld.

Kaak van de Draak (slot)

Toen het maar niet lukte de Thanh Hoa-brug neer te halen werd besloten het te proberen met drijvende mijnen.

Gunnery in Bergen-Hohne

‘Kom kijken als we met onze Apaches schietoefeningen in Duitsland gaan doen’, zo luidde de uitnodiging aan de Regio ZH.

Poster

F-16AM van 148th Fighter Squadron, 162nd Fighter Wing, Netherlands Detachment Tucson Arizona, Tucson IAP. [WFH]

Bij de Dutch Masters op Twenthe

Cees van Holstein kreeg in 1959 te horen dat hij deel mocht gaan uitmaken van een conversie-eenheid voor de F-104G.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

Nieuwe minister, behoud de Cougar!

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws en nieuwe boeken

Dienstverlaters CLSK

Omslag

Eindelijk hadden de Apaches van 301 Squadron dan weer tijd om te oefenen in het gebruik van hun boordwapens. Dat deden ze op het oefenterrein in het Duitse Bergen-Hohne. En vanwege de bijzondere band tussen dit squadron en de Regio Zuid-Holland mocht een aantal leden daarbij zijn en met eigen ogen zien hoe dat gaat! [WFH]