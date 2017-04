Alouette als poortwachter

Commandeur Gerhard Polet heeft op maandag 3 april samen met burgemeester Jan Boelhouwer van de gemeente Gilze en Rijen een nieuwe poortwachter nabij de hoofdpoort van de Vliegbasis Gilze-Rijen onthuld. Het gaat om een Alouette III die eerder als zodanig diende op de Vliegbasis Soesterberg toen deze basis nog operationeel was. Het toestel draagt de registratie A-453, maar het betreft in werkelijkheid de A-391. De ‘echte’ A-453 werd in juni 1996 uit dienst genomen en daarna verkocht aan Eurocopter in Frankrijk.

Hoewel dezelfde paal al op Soesterberg werd gebruikt bleek het plaatsen van de helikopter op de acht bouten nog een hele klus. Zelfs zodanig dat tijdens het werk op een van de bouten een verlengstuk moest worden gelast opdat het toestel in de goede houding en met zijn neus in de juiste richting zou komen te staan – naar het kruispunt en het aan de overkant gelegen Gate 2, kenniscentrum voor luchtvaart en industrieel onderhoud, gevestigd op het Aeroparc Gilze-Rijen.

“In 1996 kwamen de eerste Apache-gevechtshelikopters naar Gilze-Rijen. Sinds het ontstaan van het Defensie Helikopter Commando (DHC) in juli 2008 kwamen ook de Alouettes, Chinooks en Cougars op Gilze-Rijen. Het operationele zwaartepunt voor Gilze bestaat dus al 21 jaar lang uit helikopteroperaties. Hoog tijd om dat te vieren en duidelijk te visualiseren,” aldus commandeur Polet in zijn toespraak.

Na het met een grote knal gepaard gaande onthullingsmoment ging de commandant van het Defensie Helikopter Commando nader in op de toekomst: “De plaatsing van de Alouette, buiten de poort op gemeentegrond, is één van de vele bewijzen van de tastbare en vruchtbare samenwerking tussen gemeente en vliegbasis. We hebben begrip voor elkaars belangen en proberen elkaar wederzijds te steunen.” Sinds november 2016 staan bij Gate 2 al simulatoren voor de C-130 en de KDC-10. “Onze gezamenlijke droom is om daar zo snel mogelijk helikoptersimulatie aan toe te kunnen voegen. En dan met name en als eerste een Chinooksimulator. Ons belang voor Defensie om onze bedrijfsvoering te vereenvoudigen en de training van bemanningen verder te professionaliseren. En hoe mooi zou het zijn voor de gemeente om met die geavanceerde simulator in staat te zijn om lokale vlieguren vervangend, een deel van de druk op de omgeving te kunnen wegnemen. Een gezamenlijke inspanning met een gezamenlijk belang,” aldus een bevlogen Polet.