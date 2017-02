Onze Luchtmacht nummer 1 is uit!

In ons eerste nummer van het jaar kunt u lezen over:

Briefing

Mini super power Nederland moet meer F-35’s kopen.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Luitenant-generaal-vlieger Bart Hoitink bekleedde als eerste helikoptervlieger deze unieke positie.

Regio Twente adopteert 313 Squadron

De commandant van het 313 Squadron en de voorzitter van de Regio Twente bekrachtigden op 8 december de adoptie.

Catalina 75!

De oudste nog vliegende Catalina ter wereld bereikte op 15 november 2016 de leeftijd van maar liefst 75 jaar.

Te jong om te rijden maar niet om te vliegen

Wat een geluk dat de ouders van Cees van Holstein zich konden vinden in de tekst: ‘Ouders, geeft uw zonen de ruimte!’

Belgisch-Nederlandse Luchtmachtsamenwerking, deel 3

Een overzicht toont dat de samenwerking van de Nederlandse met de Belgische luchtmacht al een lange geschiedenis kent.

KFOR’s Task Force Aviation

Dit jaar is KFOR al 19 jaar actief in Kosovo en het is daarmee een van de langstdurende missies van de NAVO.

Poster

F-35A van 323 TES volgt de Sidewinder-laagvliegroute in Death Valley National Park. [Frank Crebas]

Kaak van de Draak

Een van de belangrijkste Amerikaanse doelen in Noord-Vietnam was de brug ten noorden van de stad Thanh Hoa.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

IS bombarderen: het effect van airpower is groot.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws en nieuwe boeken

Dienstverlaters CLSK

Omslag