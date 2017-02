F-35 presteert uitstekend tijdens Amerikaanse Oefening Red Flag 17-01

Tijdens de laatste Red Flag oefening in Neveda hebben de 13 deelnemende F35-A’s uitstekend gepresteerd. De toestellen waren 90% van de oefening inzet gereed. Ook de 3i software dat het toestel, de wapens en sensoren aanstuurt en integreert, functioneerde bijzonder goed en presteerde boven verwachting. De combinatie van stealth, electronische oorlogvoering, cyber en sensoren stelt de F-35 in staat vijandelijke toestellen als gronddoelen op grote afstand te ontdekken en te vernietigen. Er sneuvelde meer 4e generatie vliegtuigen zoals de F-16, Eurofighter en F-18 E/F in een dag dan F-35s gedurende de gehele oefening en 25 van de 27 gronddoelen werden met een directe treffer uitgeschakeld. De twee gemiste kwam niet door het toestel, maar doordat de bom haperde.

Tijdens de evaluatie met de F-35 vliegers waren ze unaniem in hun oordeel: “The capabilities of the F-35 are better than a fourth-gen aircraft. I would not want to go back and take an F-16 back into Red Flag, with fourth-generation fighter airframes, speed and energy equaled life and survivability. In the fifth-generation realm, information equals life”. Onze Koninklijke Luchtmacht heeft met de F-35 een uitstekende keuze gemaakt.

Tekst: Drs. A.A.H. (Tom) de Bok, foto: Frank Crebas Bron: Breaking Defense