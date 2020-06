Onze Luchtmacht nr 3 is uit!

In onze luchtmacht 2020 nummer 3 kunt u lezen over:

Defensie en corona.

Tien jaar NH90

In mei was het tien jaar geleden dat het Defensie Helikopter Commando de eerste NH90 NFH in gebruik nam.

Reapers ‘ingepakt’ naar Leeuwarden

Arriveert nog dit jaar de eerste onbemande Reaper na een non-stopvlucht over de Atlantische Oceaan op Leeuwarden?

De eerste generatie straaljagers

Al ver voor de Tweede Wereldoorlog werd duidelijk dat de limiet voor zuigermotoren met zo’n 800 km/u toch wel bereikt was.

Jolly Greens

Sinds juni 2018 is de Italiaanse vliegbasis Aviano de nieuwe thuisbasis van twee Amerikaanse CSAR-eenheden.

An HH-60G Pave Hawk helicopter from the 943rd Rescue Group, Davis-Monthan Air Force Base, Ariz., refuels from an HC-130 P/N King aircraft from the 920th Rescue Wing, Patrick Air Force Base, Fla., over Portland, Ore., July 27, 2013. (U.S. Air Force Photo/Tech. Sgt. Anna-Marie Wyant)

F-35’s wereldwijd

Een overzicht van de F-35 in dienst bij de strijdkrachten van andere landen die ermee opereren of dat gaan doen.

Twee Japan Air Self-Defense Force F-35A Lightning II’s van 302 Hikotai, vliegbasis Misawa. [Kees van der Mark]

USS America

Door de ontwikkelingen in Zuidoost-Azië werd onverwacht besloten de USS America naar de Zuid-Chinese Zee te sturen.

KLu’s eerste Starfighters

Woensdag 12 december 1962. De eerste twee Starfighters van de KLu staan klaar om naar Twenthe te worden overgevlogen.

Digitale regioavond

Het bestuur van de Regio Zuid-Holland ging als eerste op zoek naar een andere manier om een regioavond te organiseren.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema

De hypersone hype en de strategische instabiliteit.

De NH90 NFH’s van 860 Squadron worden ingezet voor een veelheid aan taken, waaronder fast roping. [Kees van der Mark]