Excursie DHC – Regio Twente

Deze maand is zijn de leden van regio Twente op bezoek geweest op vliegbasis Gilze-Rijen. Lees hieronder het verslag van deze mooie en bijzondere gelegenheid.

Op het DHC is men bezig een Multi-Ship Multi-Type Simulator Centrum op te zetten. Majoor Wally, het hoofd van dit Sim-Center, gaf ons een boeiende presentatie over het doel, de opzet van de simulatoren, plus alle verschillende trainingsmogelijkheden die dit gaat bieden. Aansluitend zijn we gaan kijken bij de simulatoren, waarbij we een kijkje konden nemen in de 2 Chinook cockpit simulatoren, terwijl in beide een piloot aan het vliegen was. Heel mooi en indrukwekkend.

Na de lunch was de echte Chinook aan de beurt. Het 298 Squadron had een Chinook op het platform bij de hangaar opgesteld. Een piloot en een loadmaster gaven ieder een interessante uitleg over de nieuwe Chinooks. Daarnaast was een Chinook bezig met undersling oefeningen. Net voordat we terug naar Twente moesten, kwam deze Chinook terug en landde op het platform. Geholpen met het prachtige heldere weer was het een uitgelezen kans voor alle fotografen om mooie plaatjes te schieten.

Foto’s: Herman Heino, Theo Kustner en Suzan Nieuwhof