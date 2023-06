Herdenking Rhenen 2023.

Herdenking Rhenen 12 juni 2023.

Maandag 12 juni 2023 was het precies 80 jaar geleden dat het 322 Squadron werd opgericht op het Engelse vliegveld Woodvale in Engeland. Als partner van het 322 Squadron willen wij daar zeker ook aandacht aan besteden. Er valt dus iets te vieren en daarom feliciteren wij de commandant en zijn personeel hartelijk met dit heugelijke feit. Tegelijkertijd is het ook van belang om op deze jaardag stil te staan bij de 322 vliegers die in de eerste jaren na de oprichting van het Squadron tijdens hun inzet gedurende de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Er liggen in Nederland acht van de achttien gesneuvelde 322 vliegers begraven. Drie van hen zijn nog steeds missing in Action, de overige zijn begraven in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Ter gelegenheid van het jubileum zijn wij met een viertal bestuursleden van de Regio Noord vandaag aangesloten bij een kleine herdenking door het 322 Squadron, op de Erebegraafplaats Grebbeberg te Rhenen. Daar liggen twee 322 vliegers begraven, Cees Kooij en Henk Cramm. Bij de graven van beide vliegers werden namens het 322 Squadron en het bestuur van de KNVOL Regio Noord kransen gelegd. Twee F-35’s van het 322 Squadron maakten een Fly-Past over de begraafplaats. Hiermee werden alle slachtoffers herdacht die hun leven gaven in dienst van het 322 Squadron voor onze vrijheid.

Tekst: Alex Knoops

• Pilot Officer Hendrik Charles Cramm bord [Alex Knoops]

Groet [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Fly over 322 [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Bloemstuk KNVOL [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Graf Cees Kooij met bloemen [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Graf Cees Kooij met bloemen [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Sfeer impressie [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Sfeer impressie [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Sfeer impressie [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Sfeer impressie [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Sfeer impressie [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Bloemen op graf Henk Cramm [Louis Meulstee via Min van Defensie]

Graf Cees Kooij [Alex Knoops]

Bestuurslid Hans Mijnheer bij het graf van Cees Kooij [Alex Knoops]

Vlaggen bij het graf van Cees Kooij [Alex Knoops]

Vlaggen bij het graf van Cees Kooij [Alex Knoops]

Graf Cees Kooij [Alex Knoops]

Onze KNVOL Vlag [Alex Knoops]

Graf Henk Cramm [Alex Knoops]