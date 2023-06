“Boek 80 Jaar 322 Squadron”

Op 12 juni 1943 werd in Engeland het ‘322 Dutch Squadron RAF’ opgericht. Dit 80-jarig jubileum wordt op 22 september 2023 groots gevierd met een reünie op de vliegbasis Leeuwarden. Ter ere van dit jubileum zal er ook weer een prachtig naslagwerk “80 Jaar 322 Squadron” worden uitgebracht. In het boek wordt uitgebreid de historie van het Squadron beschreven vanaf de Spitfire tot en met de huidige F-35 Lightning II. Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de afronding van dit toekomstige collectors item. Ruim 250 pagina’s vol vaak nog niet eerder gepubliceerde foto’s, verhalen en belevenissen van zowel vliegers als grondpersoneel van het 322 Squadron. De uitgave van het boek wordt gesponsord door de KNVOL. Het boek gaat het symbolische bedrag van € 32,20 kosten incl. BTW exclusief verzendkosten van € 6,95. Wilt u er zeker van zijn dat u een exemplaar van de eerste druk in uw bezit krijgt, bestel dan zo spoedig mogelijk bij voorkeur voor 15 juli a.s.. U kunt het boek bestellen door € 39,15 (incl. verzendkosten over te maken naar rekening nummer NL68INGB0100405436 tnv 80 Years 322 TT Squadron, onder vermelding Boek 322 en de naam van de besteller. Nadat u het verschuldigde bedrag heeft overgemaakt verzoeken wij een e-mailbericht te sturen naar boek80jaar322@gmail.com., onder vermelding van uw naam, volledig postadres, e-mailadres en betaaldatum. U ontvangt dan het door u bestelde boek zo spoedig mogelijk, na de verschijningsdatum van 22 september a.s., op het door u opgegeven adres. Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling en eventuele bestelling.







ROYAL AIR FORCE 1939-1945: FIGHTER COMMAND (CH 12171) Ground crew service a Spitfire LF Mark VB of No. 322 (Dutch) Squadron RAF at Hawkinge, 1 February 1944. Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205210487