Avondvliegen boven de Noordzee [AIR DEFENDER 23]

Van 12 tot en met 23 juni vindt de grote internationale oefening Air Defender 2023 (AD23) plaats. Aan de oefening nemen 25 landen deel met ongeveer 220 vliegtuigen. Duitsland organiseert de oefening. Naast een groot deel van het Duitse luchtruim stelt Nederland het luchtruim boven de Noordzee ter beschikking.

Het doel van de oefening is trainen om snel en wendbaar inzetbaar te zijn. Missies worden ook later op de dag gevlogen. Hierdoor is Vliegbasis Volkel 2 weken lang van maandag tot en met vrijdag tot 21.00 uur geopend voor de eigen toestellen. Op vrijdag 23 juni is Vliegbasis Volkel voor vliegverkeer opengesteld tot 16.45 uur.

Tekst: Koninklijke Luchtmacht

Foto: Ramon Faber