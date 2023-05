DHC-inzet op Bevrijdingsdag

Traditioneel verzorgde het Defensie Helikopter Commando (DHC) op 5 mei 2023 weer het vervoer van artiesten naar Bevrijdingsfestivals door het hele land. Dit jaar traden de zangeressen Froukje, Meau en Tabitha op als Ambassadeurs van de Vrijheid. Ze vertrokken in de loop van de ochtend vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen. Net als voorgaande jaren zorgden crews van twee Cougars van 300 Squadron en een NH90 NFH van 860 Squadron op Bevrijdingsdag voor het vervoer. Door zware regen- en onweersbuien in vooral het oostelijk deel van het land werden de festivals in Zwolle, Assen en Groningen enige tijd stilgelegd, waardoor enkele optredens vervielen.

Tekst en foto’s: Kees van der Mark

Ambassadeur van de Vrijheid Froukje reisde per NH90 naar Zwolle, waarna een van de

Cougars haar naar Groningen, Den Haag en Haarlem bracht.

Zangeres Meau reisde per Cougar naar de Bevrijdingsfestivals Roermond, Assen, Almere en

Utrecht.

De NH90 bracht Tabitha naar achtereenvolgens Leeuwarden, Zwolle en Amsterdam.

De Ambassadeurs van de Vrijheid poseren op Gilze-Rijen nog even met crewleden voordat ze

in de helikopters stappen.

Voor de gelegenheid droeg NH90 N 277 stickers met het fakkellogo van 4 en 5 mei. Ook

reserveheli N 327 was van deze stickers voorzien.

Beide Cougars vertrekken tegen elf uur van Gilze-Rijen voor de vlucht naar Roermond, waar

Meau op 5 mei haar eerste optreden geeft.

Cougar S-453 landt op een sportveld in Groningen om Froukje af te zetten, waarna de heli

doorvliegt naar Groningen-Eelde om te tanken.