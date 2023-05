Herdenkingsvlucht Lancaster boven Nederland

Net als vorig jaar maakte de Lancaster van de Battle of Britain Memorial Flight (BBMF) op 4 mei weer een herdenkingsvlucht boven België en Nederland. Dat gebeurde als eerbetoon aan de omgekomen bemanningen van in de Tweede Wereldoorlog gecrashte Lancasters van de Royal Air Force. Het toestel vloog onder meer boven twaalf crashlocaties in Nederland: Gilze-Rijen, Elst-Tabaksweg, Hal, Bathmen, Den Ham, Sibculo, Alteveer, Eelderwolde, Harlingen, Texel, Nieuwe Niedorp en Bergen. Een dag voor de vlucht leek het erop dat deze vanwege een technisch mankement niet kon doorgaan. Maar doordat de techneuten van de BBMF ’s nachts doorwerkten, kon de herdenkingsvlucht gelukkig alsnog plaatsvinden, zij het een uurtje vertraging.

Tekst: Kees van der Mark

Foto: Ramon Faber