Door bemiddeling van de KNVOL is het bronzen beeld ‘de gevleugelde mens’ door de maker, kolonel b.d. Bert van Veen geschonken aan de commandant van het Defensie Helikopter Commando, commandeur Gerhard Polet. Het beeld heeft jarenlang in het Militaire Luchtvaart Museum te Soesterberg gestaan. In het nieuwe Nationaal Militair Museum was geen plaats meer voor dit unieke beeld. Gezien de relatie met de bakermat Soesterberg werd het idee geboren om het beeld een plaats te geven op de Vliegbasis Gilze-Rijen, waar twee voormalige squadrons van de vliegbasis Soesterberg hun nieuwe thuisbasis hebben. Het beeld krijgt een plaatsje in de eetzaal, zodat velen het kunnen bewonderen.

