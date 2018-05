Lest we forget

75 Jaar geleden, om 02.00 uur in de nacht van 17 mei 1943, crashte de Avro Lancaster B.III (Special) ED865, AJ-S (’S for Sugar’) van No. 617 Squadron op Vliegbasis Gilze-Rijen. Het toestel was om 11 minuten na middernacht opgestegen van RAF Scampton. De crew, bestaande uit zowel Britse als Canadese militairen, nam destijds deel aan Operation Chastise, de zogenaamde ‘Dambusters Raid’. Tijdens hun vlucht naar het doel werd de Lancaster geraakt door vijandelijk vuur. De Duitsers dachten dat het toestel een aanval wilde uitvoeren op hun hoofdkwartier op Gilze-Rijen en probeerden met zoeklichten de bemanning te verblinden om dit te verhinderen. Het toestel was al niet meer goed bestuurbaar en de bemanning kon een crash niet voorkomen. Er volgde een explosie, met als gevolg dat alle bemanningsleden om het leven kwamen en het hoofdkwartier en een aantal gebouwen in de omgeving volledig werden verwoest. De commandant van de gecrashte Lancaster was Pilot Officer L.J. Burpee DFM.

In blijvende herinnering aan Burpee en zijn crew is op 4 mei op de plaats van de crash een speciaal monument onthuld. Commodore b.d. Chris Lorraine deed dat samen met Lewis Burpee, de 74-jarige zoon van de commandant. Het gaat om een grote plaquette, met daarop de namen van alle bemanningsleden. Erboven een uiteengescheurde motor met zeven zuigers, symboliserend de zeven omgekomen bemanningsleden. “They lost their lives for peace,” zo zei Chris.

De bekende Avro Lancaster PA474 van de Royal Air Force Battle of Britain Memorial Flight (RAF BBMF) bracht vervolgens een saluut met een fly-by, waarbij dezelfde vliegroute over de basis werd gevolgd als indertijd door de gecrashte bommenwerper.

Dam Busters

No. 617 Squadron is in de geschiedenis van de RAF uniek omdat het als enige werd opgericht voor een specifieke operatie: het doorbreken van de stuwdammen in de Roer, van levensbelang voor de Duitse industrie. Op 21 maart 1943 werd de eenheid geformeerd, onder commando van de later zo beroemde Wing Commander Guy Gibson. Voor de aanval zette het squadron 19 Lancasters in, die alle waren uitgerust met een speciaal door Dr. Barnes Wallis ontwikkelde cylindervormige mijn. Om een dam te doorbreken moest deze mijn op een hoogte van exact 60 voet (20 m) en bij een snelheid van 220 knopen worden afgeworpen. Op die manier werden de Möhne- en de Ederdam vernietigd. Hoewel de missie een succes was, waren de verliezen zwaar. Acht van de 19 Lancasters keerden niet terug, 53 bemanningsleden (van de 133) kwamen om. Onderweg naar hun doel werden naast de ’S for Sugar’ nog vier andere Lancasters neergeschoten. Twee werden getroffen tijdens hun bomaanval en een op de terugvlucht. Gibson behoorde bij de overlevenden en werd vanwege zijn moed en leiderschap beloond met het Victoria Cross, de hoogste Britse onderscheiding. Na Operatie Chastise stond No. 617 Squadron bekend als de Dam Busters.