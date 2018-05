Artiesten naar Bevrijdingsfestivals

Al meer dan twintig jaar stelt Defensie een aantal artiesten in staat op Bevrijdingsdag per helikopter zoveel mogelijk op de veertien door het hele land gehouden Bevrijdingsfestivals op te treden. Ook dit jaar was dat op zaterdag 5 mei het geval. Maar liefst vijf helikopters (waarvan twee reserve) stonden ’s morgens op de Vliegbasis Gilze-Rijen gereed om deejay Fedde Le Grand, rapper Ronnie Flex en zijn band Deuxperience en de bluesrockgroep My Baby als ‘Ambassadeurs van de Vrijheid’ naar diverse bevrijdingsfestivals te vliegen.

