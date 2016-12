Helikopterbemanning onderscheiden

Tijdens een besloten ceremonie op 7 december zijn negen (ex)militairen door de minister van Defensie onderscheiden voor hun betoonde moed in Afghanistan. “Wie een dapperheidsonderscheiding krijgt uitgereikt, heeft iets uitzonderlijks gepresteerd. Stilstaan bij inzet die geen vanzelfsprekendheid is, doet ertoe. Deze personen maken ons trots, geven ons hoop. De overeenkomst tussen de negen gedecoreerden is dat zij boven zichzelf uitstegen en met gevaar voor eigen leven opkwamen voor de belangen van anderen,” aldus minister Hennis.

Zes van de negen waren als helikopterbemanning betrokken bij dezelfde missie in de Afghaanse provincie Uruzgan op 23 september 2009. Twee CH-47D Chinooks van 298 Squadron met callsigns Frankenstein 03 en 04 ondersteunen met een air assault een missie van Taskforce 55, een samengestelde eenheid bestaande uit het KCT (Korps Commandotroepen) en MARSOF (Maritime Special Forces). Na het afzetten van de troepen komt het verzoek van een het gebied in de gaten houdende Apache om een vluchtende verdachte, mogelijk van de Taliban, op te pikken en mee te nemen naar Tarin Kowt voor ondervraging. Kapitein Lennart is gezagvoerder en besluit in overleg met copiloot Roël zijn Chinook in de buurt te landen, op onbekend terrein en dat is op zich al een risico. Twee mannen, loadmaster adjudant Fons en boordschutter korporaal Martijn, stappen uit. Terwijl Fons de verdachte inrekent – bepaald niet zijn dagelijks werk want een loadmaster houdt zich vooral met de helikopter en zijn lading bezig – bewaakt Martijn de omgeving. Twee andere bemanningsleden, loadmaster sergeant-majoor Gerard en boordschutter sergant Pauline, blijven aan boord en houden de omgeving in de gaten. Onderweg naar Tarin Kowt wordt de gevangene bewaakt.

De twee vliegers ontvangen ieder het Vliegerkruis, een Koninklijke onderscheiding die in 1941 is ingesteld. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat aan helikoptervliegers van de KLu deze onderscheiding wordt uitgereikt. Ook loadmaster Fons en boordschutter Martijn hebben een primeur doordat ze als eerste leden van een helikopterbemanning worden onderscheiden met het Kruis van Verdienste. Loadmaster Gerard en boordschutter Pauline ten slotte ontvangen het ministeriële Ereteken voor Verdienste in goud.

Ondanks dat de waardering pas zeven jaar na het heldhaftig optreden is gekomen, toonden de gedecoreerden zich blij en trots. “U heeft het verschil gemaakt,” zei de minister aan het eind van haar toespraak.



Gerelateerd