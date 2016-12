Het winterseizoen – als het ’s avonds vroeg donker is – is bij uitstek geschikt als periode voor de Koninklijke Luchtmacht om het vliegen in het donker te beoefenen. Zo ook op 30 november toen op de Vliegbasis Volkel een vijftal F-16’s een avondmissie vloog. Bijgaande foto’s tonen twee van de deelnemers, waaronder een F-16BM tweezitter.

