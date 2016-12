313 Squadron geadopteerd door Regio Twente

Op donderdag 8 december is met de ondertekening van een convenant om precies 3 uur 13 de sterke band tussen de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ en de Koninklijke Luchtmacht opnieuw bekrachtigd. Voor de KLu tekende luitenant-kolonel-vlieger Niels Haarsma, commandant van het 313 Tiger Squadron en voor de KNVOL Kees Kroon, voorzitter van de Regio Twente. Hiermee ging een lang gekoesterde wens van de Regio in vervulling om contact te kunnen blijven houden met een operationeel squadron op een vliegbasis, sinds de ‘eigen’ Vliegbasis Twenthe is gesloten. En welk squadron is dan beter geschikt dan het 313 Squadron dat tientallen jaren lang vanaf Twenthe heeft gevlogen? De warme band tussen de Regio en het squadron is altijd blijven bestaan, ondanks dat het squadron al meer dan tien jaar op Volkel is geplaatst.

“Het is goed te weten dat wij een vaste schare supporters hebben die het belang inzien van Nederlandse Air Power, nu en in de toekomst,” zei de squadroncommandant. “Door het ondertekenen van deze adoptieovereenkomst bevestigen wij deze band en creëren wij samen kansen en mogelijkheden om die Nederlandse Air Power maatschappelijk nadrukkelijker op de kaart te zetten door hier op 313 af en toe eens in de keuken te laten kijken. Het spreekwoord zegt ‘een goede buur is beter dan een verre vriend’, maar ik denk dat het nóg beter is om beiden te hebben!”

Dat ‘in de keuken kijken’ werd meteen in de praktijk gebracht doordat de leden het avondvliegen mochten bijwonen en een bezoek konden brengen aan de verkeerstoren. Ook de traditiekamer ‘Typhoon’ bleef speciaal voor de Twentse gasten open.

Met dit convenant is nu opnieuw een squadron door een regio van de KNVOL geadopteerd, nadat de Regio Zuid-Holland als eerste op 25 mei deze bijzondere band smeedde met het 301 Squadron op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Naar verwachting zullen de andere zeven regio’s spoedig volgen.

Foto 1

Na de ondertekening van de oorkondes schudden luitenant-kolonel-vlieger Niels Haarsma, commandant van het 313 Tiger Squadron en Kees Kroon, voorzitter van de Regio Twente, elkaar de hand.

Foto 2

Kees kroon heeft voor de commandant een speciaal voor de gelegenheid door Herman Heino vervaardigd bord meegebracht met daarop het squadronembleem van 313 en haar wapenspreuk ‘Scherpgetand’. Herman had hier ongeveer 20 uur aan gewerkt. Foto 3

De groep Twentenaren voor een van de F-16’s die getooid is met het embleem van 313 Tiger Squadron.

Foto 4

In het ‘Safari-park’ staat bij aanvang van het avondvliegen een tweetal F-16’s opgesteld.

Foto 5

Op de verkeerstoren geeft sergeant 1 Harm uitleg aan de bezoekers.

Foto 7

De groene en rode navigatielampen en de enorme straal van de nabrander leveren bij het avondvliegen spectaculaire beelden op.