75 jaar 322 Squadron

Op 12 juni vierde 322 squadron, het oudste squadron van de Koninklijke Luchtmacht haar 75 jarige jubileum! Een felicitatie van de KNVOL waard. Opgericht tijdens de Tweede Wereldoorlog op 12 juni 1943 in Groot-Brittanië fungeert het squadron tot op de dag van vandaag als jachtvliegtuigsquadron. In de loop van zijn geschiedenis heeft de eenheid gevlogen met de jachtvliegtuigen Spitfire, Meteor, Hunter en Starfighter. Sinds 1980 opereert het met F-16’s vanaf de Vliegbasis Leeuwarden.

Op 31 juli 1943 nam het squadron zijn beroemde mascotte aan: de grijze roodstaart papegaai Polly Grey. Die eerste staat nu opgezet te kijk in een vitrine op de kamer van de commandant, maar Polly Grey V is sinds 1989 in dienst en zit hier trots op de schouder van de waarnemend squadroncommandant. Het is bepaald geen domme vogel, want Polly heeft onder meer zijn HAVO-diploma (Hogere Algemene Vogel Opleiding) behaald, noodzakelijk om vlieger te kunnen worden.