Luchtmacht brengt Zuiderwaterlinie onder de aandacht

Een C-130H Hercules van 336 Squadron en twee Harvards van de KLu Historische Vlucht hebben op zaterdag 23 juni in formatie een fly-by van ongeveer een uur op lage hoogte uitgevoerd over de gehele lengte van de Zuiderwaterlinie. De Zuiderwaterlinie ligt in Noord-Brabant en loopt van Bergen op Zoom tot Grave. Met 165 kilometer lengte is het de oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland.

Daarna heeft de Hercules vanaf 9000 voet (3 km) hoogte tien militaire parachutisten gedropt boven Terheijden. Zij werden gevolgd door de commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant, Wim van de Donk, die een tandemsprong maakte. Een tweede dropping, met 20 civiele parachutisten, vond plaats bij Heijningen door een A400M van de Duitse luchtmacht. In samenwerking met parachutistenverenigingen vonden er daarnaast nog vier droppings plaats van ongeveer 14 burgerparachutisten per dropping. Het evenement vormt een onderdeel van een groter project om de Zuiderwaterlinie nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.