Op 21 juni zijn de eerste helikopters van de 4th Combat Aviation Brigade uit Fort Carson, Colorado, overgevlogen naar de Vliegbasis Eindhoven. Vandaar vliegen ze door naar Duitsland. Een dag ervoor waren de 54 UH-60 Black Hawks en CH-47F Chinooks met het transportschip ‘Endurance’ in de Botlek gearriveerd. De Apaches van de brigade zullen later in de maand worden afgeleverd. De 4th Combat Aviation Brigade wordt negen maanden lang in Europa gestationeerd. In het licht van de verslechterde veiligheidssituatie zijn er meer Amerikaanse militairen aanwezig in Europa voor de collectieve verdedigingstaak van de NAVO.

Het overslagterrein in de Botlek is tot ‘tijdelijk militair terrein’ gemaakt en wordt dag en nacht bewaakt door Nederlandse militairen. De Koninklijke Luchtmacht bemant de locatie waar de helikopters opstijgen met onder meer MAOT (Mobile Air Operations Team)-personeel en levert een blusvoertuig van de brandweer (inclusief On Scene Commander) en voorziet de helikopters van brandstof voor hun verdere vlucht.

