Eindelijk ook een Militaire Willems-Orde voor een vlieger

Op 31 augustus zal majoor-vlieger Roy de Ruiter worden benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde vierde klasse. Koning Willem-Alexander reikt de hoogste en oudste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding uit op het Binnenhof in Den Haag.

De Ruiter krijgt de bijzondere dapperheidsonderscheiding op advies van het Kapittel der Militaire Willems-Orde vanwege zijn beleidvol, gedreven en moedige optreden tijdens uitzendingen in Afghanistan. Kenmerkend was de onvoorwaardelijke loyaliteit naar zijn collega’s op de grond.

De Ruiter is reservist in de rang van majoor bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij kwam in 1999 in dienst en vervulde tot en met 2013 diverse functies als Apache-vlieger en instructeur. In 2013 ging hij met eervol ontslag. Momenteel is hij werkzaam als instructeur-helikoptervlieger bij de Royal Oman Police.

