Regio Zuid-Holland bezocht partner

Op donderdag 6 juni brachten leden van de Regio Zuid-Holland een bezoek aan 301 Squadron, partner van deze regio sinds mei 2016. Doel van het bezoek was de leden kennis op te laten doen over hoe er met de Apache-gevechtshelikopter wordt gewerkt, over welke systemen en wapens deze beschikt en op ongedwongen wijze personeel van het squadron en leden van de KNVOL met elkaar kennis te laten maken. Ook mochten de leden deelnemen aan de squadronbarbecue en werd een model van een Apache vliegend gedemonstreerd.