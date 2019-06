“Een vliegende Fokker D.XX1, een jongensdroom die uitkomt”

Tijdens het Hemelvaartweekend werd traditiegetrouw het evenement Wings & Wheels gehouden in Hoogeveen. Dit jaar met een heel bijzonder onderwerp op het programma: de roll-out van een in aanbouw zijnde Fokker D.XXI Om exact 11:00 schoven de deuren van ATN Aircaft Division open en werd de D.XXI “229” naar buiten geduwd door Jack van Egmond, zijn echtgenote, Tom Wilps (de kleinzoon van Jack) en de vele vrijwilligers die meehelpen aan dit unieke project. Zoals de planning er nu uitziet, zal de D.XXI eind 2020 zijn eerste vlucht maken.

Een jongensdroom die uitkomt………

Als kleine jongen verzamelde Jack al foto’s, gegevens en onderdelen van de D.XXI Van de 416 originele bouwtekeningen die er ooit voor de bouw van dit vliegtuig zijn gemaakt, heeft Jack er 397 weten te bemachtigen. Op 6 mei 2014 is Jack samen met Tom in alle stilte gestart met de bouw en zijn jongensdroom: een vliegwaardige DXXI bouwen! Onderdelen komen over de hele wereld vandaan. Zo is de motor in bruikleen van het NMM te Soesterberg, de wielpoten komen uit Denemarken, de instrumenten uit de cockpit komen uit Amerika en de hoofdwielen zijn origineel en komen uit Engeland. In tegenstelling tot de huidige bouw van vliegtuigen waarbij alles tot op de millimeter klopt, is men tijdens de bouw van de DXXI erachter gekomen dat veel dingen niet passen. Zo was de vleugel afgebouwd, maar paste niet op de kist. De huidige linnen bespanning is overigens ook niet meer zoals vroeger. Toen werd er daadwerkelijk katoen of linnen gebruikt. De levensduur van deze toepassing is echter beperkt. Stond een toestel in weer en wind buiten, dan was het doek na zo’n drie jaar al aan vervanging toe. Tegenwoordig zijn er nieuwe doeksoorten beschikbaar. Deze zijn afgeleid van vinyl. Een voorbeeld daarvan is Ceconite 101. Dit gecertificeerde doektype is toegepast op de Fokker D.XXI en kent een levensduur van rond de 20 jaar.

Waarom 229?

De Fokker D.XXI met kenmerk 229 (c/n 5502) werd op 12 november overgedragen door Fokker aan de LVA. De oorspronkelijke 229 is op 11 mei 1940, de tweede dag dat Nederland in oorlog was, boven Nieuwkoop in een luchtgevecht met twaalf Messerschmitt Bf 110’s neergeschoten. De restanten van de originele 229 zijn te bezichtigen in het Crash 40-45 museum in Aalsmeerderbrug. Jack en Tom hebben het wrak van de 229 uitvoerig bekeken. Daarbij hadden zij vooral het geluk de bevestigingsconstructie tussen de vleugel en de romp op dit wrak aan te treffen. Deze was op tekeningen niet meer vindbaar, maar deze onderdelen zijn op de echte 229 bewaard gebleven. Zodoende heeft men die natuurgetrouw na kunnen maken en werd er voor gekozen de replica het kenmerk 229 te geven.

Tot slot

Op de vraag wie als eerste de D.XXI eind 2020 gaat vliegen, antwoorde Jack tijdens de roll out: “Wat dacht je; ik natuurlijk”! Naast Jack, Tom (die overigens zijn vliegbrevet nog moet halen) zullen er nog een aantal demopiloten het vliegtuig gaan voorvliegen. Eventueel geïnteresseerden kunnen actuele nieuwsberichten over dit unieke project volgen via de facebookpagina “Fokker D.XXI 229”.

Credits: Melvin Jansen en Remco Boudewijn