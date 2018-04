Vrijwilligers Historische vlucht gezocht

Bevlogen inzet, (technische) kennis en affiniteit met vliegtuigen en een echte ‘formatievlieger’

Heb jij een passie voor historische vliegtuigen en het vliegend houden van Nederlands historische erfgoed? Dan hopen we jou te verwelkomen als nieuwe vrijwilliger van onze stichting.

Over Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht

De Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht(KLuHV) is een stichting die tot doelstelling heeft om de interesse in de historische luchtvaart en het verhaal rond ons historisch erfgoed uit te dragen middels het behoud en vliegend houden van zeer bijzondere vliegtuigen. Zo’n 270 vrijwilligers zetten zich met veel toewijding in om de 29 vliegtuigen, soms wel 70 jaar oud, vliegwaardig te houden zodat ze kunnen worden ingezet bij oorlogsherdenkingen en airshows.

Wij zijn trots dat wij onder andere de enige in Nederland nog vliegende Spitfire (een D-day veteraan), de tweemotorige B-25 Mitchell bommenwerper en het oudste in Nederland geregistreerde vliegtuig, een Tiger Moth houten dubbeldekker uit 1939 met liefde en kennis vliegend kunnen houden. Maar misschien typerender dan onze vliegtuigen, zijn onze deelnemers die je altijd met een glimlach en een hand begroeten. Hopelijk kunnen we jou binnenkort begroeten als een van onze nieuwste deelnemers!

Het is vrijwilligerswerk, maar toch hebben we jou veel te bieden

Bijvoorbeeld weten dat je een actieve bijdrage levert aan het vliegend houden van ons cultureel erfgoed. Je wordt opgenomen in een club vol gedreven en gepassioneerde mensen vanuit verschillende expertises en bovenal een fijne gezellige sfeer. En als je een voorliefde hebt voor (historische) vliegtuigen, dan is het natuurlijk fantastisch om een waardevolle bijdrage te leveren om onze – en dan ook jouw – kisten vliegend te houden.

Maar ook buiten de club kunnen we je wat bieden. Door jouw inzet bij de KLuHV kun je jezelf verder ontwikkelen binnen jouw kennisgebied, extra ervaring opdoen en je netwerk uitbreiden. Dit kan een waardevolle aanvulling zijn voor jouw persoonlijke loopbaan buiten de club. https://kluhv.nl/home-nl/nieuws/vacatures/