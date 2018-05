Nostalgie: Grumman S-2N Tracker maakt engine run

Op het Luchtvaart Thema Park Aviodrome was het op zaterdag 29 april goed toeven. Tijdens het evenement ‘Brute Kracht’ werd een oude bekende, de ‘151’ Grumman S-2N Tracker onthuld in zijn oude Marine Luchtvaart Dienst kleuren (MLD). Ook maakte het vliegtuig een enige run waarbij ook de vleugels opgeklapt op- en uitgeklapt werden. Tevens werd het bommenluik en de MAD boom gedemonstreerd.

De ‘151’ Is op 23 april 1960 in dienst getreden bij de MLD en na mooie carrière, bijna 16 jaar later op 7 januari 1976, uitgefaseerd. Een markant hoofdstuk uit haar dienstperiode is dat deze kist operationeel vanaf het vliegkampschip de Karel Doorman gevlogen heeft.

Na uitfasering is de Tracker in het onderwijs beland. Initieel op KLM technische school, alwaar het ook in de kleuren van de nationale luchtvaart maatschappij gespoten is, en later het ROC Hoofddorp. Uiteindelijk is het vliegtuig in handen gekomen van het Aviodrome. Na jaren van tentoonstelling in haar KLM kleuren is de S-2N ‘151’ bijna in oude staat hersteld. Bijna aldus Oud MLD-er Gerrit ‘Ace’ Sterken: ‘We zullen de originele decals ook nog op de kist aan gaan brengen om het plaatje compleet te maken’ Sterken raakte na zijn pensionering nauw betrokken bij het toestel en is één van de drijvende krachten achter het project. ‘Het vliegtuig is nagenoeg in vliegwaardige staat maar we zullen nimmer met haar het luchtruim kiezen. Het benodigde papierwerk en de verzekering om dit mogelijk te maken zijn nagenoeg onbetaalbaar. Desondanks hebben we wel plannen met de ‘151’. Als we de remmen weer op orde en gecertificeerd hebben zullen we naast de engine runs ook taxi demonstraties gaan verzorgen. Dit alles zo authentiek mogelijk. Ik ben druk bezig om de originele vliegenuitrustingen bij elkaar te verzamelen om te gebruiken tijdens de demonstraties.’

Kenners weten dat het Aviodrome nog een S-2 Tracker bezit, de ‘159’. Dit vliegtuig verkeerd in slechte staat en er zijn geen plannen om deze kist eveneens te restaureren. Sterken: ‘Het is denkbaar dat we een overkapping voor dit vliegtuig te realiseren om het enigszins tegen te elementen te beschermen. De ‘159’ zal verder als onderdelen bron voor de ‘151’ fungeren. We hebben al diverse onderdelen van de ‘159’ gedemonteerd en gereviseerd ten gunste van de ‘151’ ‘ aldus Sterken die zelf de nodige operationele vlieguren op de ‘151’ heeft.

Niet alleen de Tracker zal gerestaureerd worden. Het Aviodrome heeft plannen om eveneens de SP-2H Neptune te restaureren naar MLD kleuren al zal deze geen engine runs gaan verzorgen. Een mooie ontwikkeling om het erfgoed van de Marine Luchtvaart Dienst waardig te bewaren.

Tekst & Foto’s: Frank Crebas